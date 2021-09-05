В Белоруссии гражданку России отправили в СИЗО по обвинению в клевете на Лукашенко из-за твита о посадке самолета Ryanair. Она находится под стражей с мая

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Гражданка России Ирина Викхольм с конца мая находится под стражей в Белоруссии по обвинению в клевете на президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает правозащитная организация «Весна».

По данным правозащитников, сейчас 58-летнюю Викхольм содержат в СИЗО в Бресте. Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 367 УК РБ (клевета в отношении президента).

В сообщении прокуратуры Белоруссии от 1 сентября говорится, что дело «иностранной гражданки В.» (ее фамилия там не называется) передано в суд. По версии прокуратуры, она 23 мая разместила в твиттере публикацию, в которой были фото Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им „акта терроризма и авиапиратства“».

Статья, по которой обвиняют Викхольм, предусматривает штраф, исправительные работы, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В «Весне» заявили, что опасаются назначения Викхольм реального срока — так как ограничение свободы или исправительные работы по законодательству нельзя назначать людям, которые являются гражданами других стран.

23 мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс — после того как диспетчер минского аэропорта сообщил, что на борту может быть заложена бомба. В Минске с рейса сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу. Их отправили в СИЗО по обвинению в разжигании розни и организации беспорядков, позже их перевели под домашний арест.

Политики многих стран Европы называли инцидент «государственным пиратством». Государства ЕС запретили своим авиакомпаниям летать над Белоруссией и запретили полеты «Белавиа» в своем воздушном пространстве.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой