Житель Нижнего Новгорода похитил девушку, девять дней держал ее в гараже и насиловал. Подозреваемый арестован

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В Нижнем Новгороде 23-летнюю местную жительницу похитил, угрожая ножом, мужчина, с которым она договорилась о встрече на сайте знакомств, запер в подвале гаража и девять дней насиловал.

Девушка ушла из дома на свидание вечером 24 августа и не вернулась. Ее родственники обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвальном помещении гаража в Приокском районе.

СК завел новое дело - о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Владельца гаража задержали и предъявили ему обвинения. Суд санкционировал его арест.

В сообщениях Следственного комитета никаких подробностей об обвиняемом не приводится. Mash писал, что владелец гаража — 39-летний Сергей Свешников. По данным Mash, жена Свешникова 1 сентября объявила в соцсетях об исчезновении мужа и просила помочь в его поиске.