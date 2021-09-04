В Петербурге в рамках празднования юбилея Довлатова открыли памятник собаке писателя. Организатора фестиваля забрали в полицию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «День Д» в честь 80-летия Сергея Довлатова открыли памятник собаке писателя — фокстерьеру Глаше, которая упоминается во многих его произведениях.

Стальную доску с вырезанным абрисом собаки работы Вячеслава Бухаева торжественно открыли в сквере Довлатова на Загородном проспекте, 1. Пока, подчеркивали организаторы, памятник временный — он не прошел все этапы согласования, сообщает «Фонтанка».

Помимо церемонии открытия памятника в сквере должны были состояться джазовое и поэтическое выступления, но их не дала провести полиция. Около 10 человек в форме, рассказали «Новой газете» очевидцы, потребовали от собравшихся разойтись, заявляя, что «массовое мероприятие не согласовано».

Организатора мероприятия Анастасию Принцеву задержали за «проведение несанкционированной акции» и увезли в отделение.

«Новая газета» пишет, что все мероприятия в сквере в рамках фестиваля «День Д» были согласованы городской администрацией. В свою очередь «Фонтанка», ссылаясь на «посвященных в организационные вопросы», утверждает, что согласована была только церемония открытия памятника, но не остальные мероприятия.

В Петербурге с 27 августа смягчили ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, разрешили возобновить работу аквапарков, развлекательных заведений и детских игровых комнат в торговых центрах. Также был разрешен доступ до 1000 зрителей на спортивные и развлекательные мероприятия и проведение торжественных, выставочных, деловых и прочих мероприятий с числом участников более 75 человек.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой