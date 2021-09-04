«Коммерсант» узнал о масштабной кибератаке на российские банки

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Российские банки вечером в четверг, 2 сентября, подверглись мощной DDoS-атаке, пишет «Коммерсант» в субботу. По словам источника издания на финансовом рынке, из-за атаки у некоторых крупных банков возникли проблемы с проведением платежей и обслуживанием карт, не работали некоторые банкоматы и терминалы оплаты.

Данные сайта Downdetector, пишет «Коммерсант», подтверждают, что в четверг с 19:00 до 22:00 сложности в работе сервисов наблюдались у Альфа-банка, ВТБ и Сбербанка. Все три банка заявили, что проблемы в указанный период были не у них самих, а у внешних поставщиков услуг.

По словам источника издания, кибератака вызвала сбой у провайдера Orange Business Services, через которого идет значительная часть трафика крупных банков по картам.

В Orange Business Services заявили, что атаки непрерывно идут с 9 августа. «По количеству зафиксированных нами атак этот август сравним со всем прошлым годом», — рассказала операционный директор Orange Business Services в России и СНГ Ольга Баранова. Для противодействия массированным DDoS-атакам, подчеркнула она, необходимо объединить усилия всем участникам рынка.

В марте ЦБ России сообщил о значительном снижении интенсивности кибератак на банки. За 2020 год, заявил тогда регулятор, от участников рынка было получено 968 сообщений о кибератаках, против 1,7 тысячи сообщений годом ранее.

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