ЦБ России спрогнозировал мировой финансовый кризис в 2023 году

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Банк России подготовил несколько возможных сценариев для мировой и российской экономики на 2022-2024 годы. Макроэкономические прогнозы включены в проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП), опубликованный регулятором.

Всего сценариев четыре — базовый и три альтернативных. По базовому сценарию российский ВВП будет с 2022 года расти на 2-3% в год, а инфляция составит около 4%. Средняя цена на нефть в 2021 году — 65 долларов за баррель.

Альтернативные сценарии

Усиление пандемии. В этом случае, прогнозирует ЦБ, российскую экономику в 2022 году ждет рецессия до -0,8% ВВП и инфляция до 5%. Мировые цены на нефть будут в районе 45 долларов за баррель.

Глобальная инфляция. Этот сценарий предполагает рост ВВП до 3,4% в 2022 году и до 2,5% в 2024 году. Инфляция в 2022 году вырастет до 5,5%, а к 2024 году вернется к целевому значению 4%. Цена на нефть может достигнуть 75 долларов за баррель в 2022 году.

Мировой финансовый кризис. Самый пессимистичный сценарий. ВВП России уменьшится на 1,4–2,4 процента в 2023 году. Инфляция в 2023 году вырастет до 6,5%, а средняя цена нефти снизится до 40 долларов за баррель.

Оценки основных экономических показателей для России на 2021 год совпадают по всем четырем сценариям, обращает внимание РБК. Ожидается, что ВВП вырастет на 4–4,5%, а инфляция на конец года составит 5,7–6,2%.

Проект основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка сначала представляется президенту и в правительство, а затем вносится в Госдуму, которая утверждает его вместе с законом о федеральном бюджете на год.

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