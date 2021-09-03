Собянин пообещал выплатить ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей в честь 80-летия контрнаступления под Москвой

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Власти Москвы выплатят по 20 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В общей сложности деньги получат около 1100 человек. Выплаты будут приурочены к 80-й годовщине контрнаступления под Москвой, состоявшегося в декабре 1941 года.

Как сообщил Собянин, мэрия также наградит всех ветеранов нагрудным знаком «80 лет Битвы за Москву».

В конце августа президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам, а также анонсировал выплаты военнослужащим по итогам года — примерно по 15 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге, а также в Тверской и Ивановской области власти в конце августа объявили о единовременных выплатах работникам сферы образования.

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы различных уровней, в том числе, в Государственную думу.

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