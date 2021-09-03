Роскомнадзор разблокировал сайт издания Readovka. После удаления семи текстов о депутате Дмитрии Саблине

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Роскомнадзор исключил новостной сайт Readovka.ru из реестра запрещенных сайтов, сообщила редакция издания. Судя по данным «Роскомсвободы», это случилось 2 сентября, спустя четыре дня после блокировки.

Представители Readovka рассказали, что Роскомнадзор пошел на такой шаг после того, как издание удалило семь материалов, посвященных депутату Госдумы Дмитрию Саблину. С требованием удалить эти тексты выступила служба судебных приставов. В редакции отметили, что судебных решений по этим материалам нет.

В марте Видновский городской суд в Московской области постановил заблокировать сайт издания в качестве обеспечительной меры по иску Дмитрия Саблина. Депутат требовал удалить статью издания о том, что под его контроль перешла часть акций подмосковного «Совхоза имени Ленина». Саблин называл недостоверными факты, изложенные в материале. Редакция удалила этот текст, но обеспечительные меры с издания не сняли.

В июле Readovka сама заблокировала свой сайт, не дожидаясь, пока его внесут в реестр. Издание продолжило работу на другом домене — Readovka.news. 28 августа Роскомнадзор заблокировал прежний сайт издания.

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