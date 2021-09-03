Ракета компании Firefly Aerospace взорвалась во время первого испытательного полета

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Обновление. Представители военно-воздушной базы Ванденберг сообщили, что космические силы США завершили запуск ракеты, подорвав ее.

Ракета-носитель Alpha частной американской компании Firefly Aerospace взорвалась спустя две с половиной минуты после первого испытательного запуска, сообщается в твиттере компании.

«Во время работы первой ступени с ракетой Alpha произошла аномалия, что привело к потере аппарата», — сообщили в компании.

Ракету запустили с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии вечером 2 сентября, в 18:59 по местному времени (в 05:59 мск 3 сентября). Запуск состоялся спустя примерно час после первой попытки, которую прервали прямо перед стартом.

Запуск проводился в рамках программы DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission). В ходе первого испытательного полета Alpha должна была доставить груз весом около 93 килограмм на низкую околоземную орбиту на высоте 300 километров.

Ракета несла коллекцию памятных вещей, присланных школами и другими образовательными учреждениями, а также несколько малых спутников. Цель миссии — «запечатлеть мечты человечества о будущем космоса и вдохновить людей по всему миру на большие мечты и стремление к звездам».

Firefly Aerospace — аэрокосмическая компания украинца Макса Полякова со штаб-квартирой и заводом в Техасе. Компания разрабатывает малые и средние ракеты-носители для коммерческих запусков на орбиту.

Главные конкуренты Firefly в области запуска малых спутников — Rocket Lab, Virgin Orbit и Astra — ранее также потерпели неудачу во время первых испытательных полетов на орбиту, говорит редактор издания Ars Technica Эрик Бергер, специализирующийся на космосе.

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