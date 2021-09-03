НХЛ официально разрешила своим хоккеистам ехать на Олимпийские игры в Пекине. Но оставила за собой право передумать
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НХЛ и Международная федерация хоккея договорились об участии игроков лиги в предстоящих Играх в Пекине.
При этом, как отмечается в пресс-релизе на сайте НХЛ, лига имеет право не отправлять игроков на Олимпиаду, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
В Играх-2018 в корейском Пхенчхане игроки из НХЛ участия не принимали. Победу в том олимпийском турнире одержали российские хоккеисты.
До Пхенчхана НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпиады пять раз подряд, с 1998 по 2014 год. Трижды золото выигрывали канадцы, по одному разу — сборные Чехии и Швеции.