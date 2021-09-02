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Греческий композитор Микис Теодоракис умер в возрасте 96 лет, сообщило Афинско-Македонское агентство новостей.

BNA Photographic / Alamy / Vida Press

Микис Теодоракис — автор симфоний, камерных произведений, опер, ораторий, музыки для кино, театра, балета и песен в народном стиле. Именно он написал музыку к танцу сиртаки, который впервые показали в фильме 1964 года «Грек Зорба» режиссера Михалиса Какоянниса.

Из фильма «Грек Зорба» relytnedrud

Во время Второй мировой войны Теодоракис участвовал в движении Сопротивления. В 1943 году его арестовали итальянские фашисты и подвергли пыткам, но Теодоракису удалось бежать. В 1947 году во время гражданской войны в Греции его сослали на остров Икария, а спустя год отправили в концлагерь на острове Макронисос, откуда он освободился в 1949 году.

В 1967 году после установления в Греции военной диктатуры Теодоракис присоединился к подполью, после чего в стране запретили его музыку, а самого композитора арестовали. Он находился в ссылке и в концлагере и освободился только в 1970 году после того, как в его защиту выступили известные деятели культуры, в том числе композитор Дмитрий Шостакович, дирижер Леонард Бернстайн, драматург Артур Миллер.

В 1980-1990-х годах Теодоракис несколько раз избирался в парламент Греции и два с половиной года работал министром, после чего ушел на пенсию.