Роскомнадзор обязал сервис GetContact передавать данные пользователей силовым структурам
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Приложение GetContact, предназначенное для определения владельцев номеров телефонов, внесли в реестр организаторов распространения информации. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».
Запись о внесении в реестр датируется 1 сентября.
Внесение в реестр означает, что теперь GetContact будет обязан собирать и хранить данные пользователей и делиться ими с государственными структурами и спецслужбами по их запросу.
При регистрации в GetContact сервис просит предоставить доступ к списку контактов, которые хранятся в телефоне пользователя. Этот список загружается на сервер компании.
GetContact — одно из самых популярных приложений в России. В 2020 году оно заняло третье место по скачиваниям среди россиян, уступив только Telegram и TikTok.
В 2018 году администрация GetContact уведомила Роскомнадзор о том, что будет выполнять требование закона о локализации и хранить данные пользователей из РФ на серверах на территории России. Как отмечает «Роскомсвобода», если до этого РКН предостерегал россиян от использования сервиса из-за того, что их данные могут попасть к мошенникам, то после этого ведомство перестало это делать.