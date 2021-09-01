В Москве задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
Источник: РИА Новости
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Полиция задержала главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай. О задержании Васильевой в Москве также сообщил в телеграме соратник Алексея Навального Олег Степанов.
Джулай предположил, что «просто оформлен привод в суд». Очередное заседание, добавил он, назначено на 14:00.
Анастасия Васильева — одна из обвиняемых по «санитарному делу».