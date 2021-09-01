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«Медуза», я с тобой

В Москве задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву

Источник: РИА Новости

Полиция задержала главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай. О задержании Васильевой в Москве также сообщил в телеграме соратник Алексея Навального Олег Степанов.

Джулай предположил, что «просто оформлен привод в суд». Очередное заседание, добавил он, назначено на 14:00.

Анастасия Васильева — одна из обвиняемых по «санитарному делу».

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«Медуза», я с тобой
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