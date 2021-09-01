В Москве разрешили бесплатную пересадку между автобусами и трамваями в течение 90 минут

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 сентября пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.

«Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей», — написал Собянин в своем блоге.

Чтобы воспользоваться услугой, карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» или на сайте Московского метрополитена. Бесплатная пересадка станет доступна в течение 12 часов после подключения.

В Москве также действуют бесплатные пересадки между метро, Московским центральным кольцом и Московскими центральными диаметрами.

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