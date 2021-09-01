Умер гитарист «Зоопарка» Александр Храбунов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Петербурге на 62-м году жизни после длительной болезни умер музыкант, участник группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Об этом в фейсбуке сообщила бывший администратор Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская.

Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске. В 1977-м он переехал в Ленинград, где основал группу «Прощай, черный понедельник». Через три года он познакомился с Майком Науменко, и тот пригласил его войти в состав своей новой группы, получившей название «Зоопарк». Храбунов был лидер-гитаристом «Зоопарка» все десять лет существования группы — до смерти Науменко в августе 1991 года.

После распада «Зоопарка» Храбунов сотрудничал с такими группами, как The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, «Санкт-Петербург», «Зоо-Парк» и «Учебно-лечебный коллектив „группа Триста“».