Сбербанк решил выдавать ипотеку с 18 лет

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С 1 сентября Сбербанк снижает минимальный возраст ипотечных заемщиков на три года, до 18 лет, сообщил РБК, ссылаясь на представителя банка.

Молодым клиентам будут доступны две ипотечные программы «Сбера» — кредиты на новостройки и готовое жилье. Остальные требования будут как к остальным потенциальным заемщикам: первоначальный взнос по ипотеке должен быть не менее 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, а стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.

Большинство российских банков выдают ипотечные кредиты с 21 года. Несколько банков — Московский кредитный банк, «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» — предлагают ипотеку с 18 лет, а Газпромбанк и Совкомбанк — с 20 лет.

По данным Центробанка России (.pdf), задолженность россиян по ипотеке на 1 июля составила 10,8 триллиона рублей, что на 8,2% больше, чем в начале года. На кредиты с просрочкой свыше 90 дней приходится 1% от всех ипотечных кредитов.

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