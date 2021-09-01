Глава Европарламента осудил страны ЕС за отказ принять афганских беженцев

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Председатель Европейского парламента Давид Сассоли выразил разочарование тем, что страны ЕС не хотят принимать беженцев из Афганистана. Соответствующее заявление он сделал на форуме по стратегической безопасности, который проходит в Словении.

Мы видели, как страны, не входящие в Евросоюз, принимали афганцев, ищущих убежища, но мы не видели, чтобы хоть одно государство ЕС сделало то же самое.

Сассоли отметил, что страны ЕС «справедливо думали о тех, кто работал с нами, и об их семьях», но посетовал на то, что ни у кого из государств союза «не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь находится в опасности».

По мнению Сассоли, ЕС не может оставаться в стороне от проблемы беженцев.

Совет ЕС 31 августа с своем заявлении пообещал увеличить поддержку третьим странам, которые будут принимать большое количество беженцев. Вместе с тем, в заявлении подчеркивалось, что Евросоюз намерен принять меры по пресечению «незаконных миграционных потоков».

Власти некоторых стран ЕС высказывали опасения, что из-за ситуации в Афганистане сообщество может столкнуться с масштабным миграционным кризисом, подобным тому, который случился в 2015 году, когда в Европу пытались попасть десятки тысяч беженцев из Сирии.

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