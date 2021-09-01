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Директор по продуктам Google, создатель мобильного YouTube Андрей Дороничев объявил в инстаграме об увольнении из Google после 14 лет работы.

«Спасибо Google. Это было самое невероятное приключение в моей жизни. Люблю вас бесконечно. Горжусь всем, что мы построили. Буду ждать ваших новых прорывов. А сам отправляюсь дальше. Исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант», — написал Дороничев 31 августа.

Андрей Дороничев работал в Google с 2007 года. Он известен как создатель приложения YouTube Mobile. Также он работал над мобильной операционной системой Android, руководил направлением виртуальной реальности, а с 2020 года занимался развитием игровой платформы Stadia.

Дороничев известен как инвестор в российские проекты, пишет The Bell. В 2019 году он вместе с группой инвесторов вложил 200 тысяч долларов в российский образовательный стартап U Skillz. В 2020 году Дороничев и сооснователь венчурного фонда Gagarin Capital Николай Давыдов запустили русскоязычный онлайн-проект Mesto — сообщество инвесторов и стартаперов.

Андрей Дороничев — один из героев фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине.

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