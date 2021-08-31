«Яндекс» выкупит доли Uber в совместных сервисах (кроме «Такси») за один миллиард долларов
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Компания «Яндекс» объявила, что до конца 2021 года выкупит доли Uber в сервисах «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Доставка», а также в проекте беспилотных автомобилей и роверов. Сумма сделки составит один миллиард долларов, сообщили в «Яндексе».
«Партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний „Яндекс.Такси“», — сказано в сообщении компании.
Также «Яндекс» собирается приобрести у Uber 4,5% акций совместного предприятия, чтобы увеличить свою долю в нем до 71%. Также «Яндекс» получил право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов.
В результате сделки «Яндекс» рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов.
В июле 2017 года «Яндекс.Такси» и Uber объявили об объединении своих сервисов вызова такси для работы в России, Беларуси, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении.