Windows 11 выйдет 5 октября
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Новая операционная система от Microsoft — Windows 11 — выйдет 5 октября. Об этом сообщается в блоге компании.
С этой даты новая операционная система будет доступна на новых компьютерах, которые поставляются с предварительно загруженным софтом.
Помимо этого, с 5 октября возможность бесплатно обновиться до Windows 11 начнут получать пользователи компьютеров с Windows 10. Этот процесс будет происходить поэтапно — в Microsoft рассчитывают, что все обладатели Windows 10 смогут перейти на новую ОС к середине 2022 года.
Предыдущая версия операционной системы от Microsoft, Windows 10, вышла в 2015 году. Перерыв в шесть лет между выходом двух ОС стал самым длительным за все время существования семейства Windows.
Windows 10 будет поддерживаться до 24 октября 2025 года.