В России запустили сайт «Ваш выбор» по приему жалоб от бюджетников на принуждение к голосованию
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31 августа начал свою работу сайт «Ваш выбор», через который работники бюджетной сферы могут анонимно сообщить о том, что их принуждают к голосованию на выборах.
«Это платформа для помощи тем, кого хотят лишить права выбирать политиков по совести — для учителей, врачей, сотрудников „Жилищника“, работников МФЦ и многих наших граждан, кого начальство заставляет голосовать „правильно“», — рассказал один из авторов проекта, московский оппозиционный политик Роман Юнеман.
За несколько дней до запуска проект начал принимать жалобы от бюджетников через телеграм-бот. 31 августа создатели проекта планируют запустить горячую линию, где можно узнать о защите своих прав.
На сайте «Ваш выбор» сказано, что проект создан при поддержке независимых общественных и политических деятелей. В экспертный совет проекта вошли политологи Екатерина Шульман и Александр Кынев, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, юрист и главный редактор портала «Справочник наблюдателя» Станислав Рачинский и другие эксперты по электоральной политике.
В сентябре в России в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — пройдут выборы в Госдуму. Кроме того, по данным ЦИК России, в 39 регионах будут выбирать депутатов местных парламентов, в девяти регионах — губернаторов, в 11 региональных центрах — глав городов.