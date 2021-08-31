Путин и Лукашенко в сентябре подпишут план по интеграции России и Беларуси
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Президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют 9 сентября подписать пакет «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси. Об этом посол Беларуси в Москве Владимир Семашко сообщил на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.
По словам белорусского дипломата, на встрече в Москве подпишут «все „дорожные карты“ и общую карту углубления интеграции», пишет «Интерфакс». «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем», — цитирует Семашко ТАСС.
Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. Переговоры 2019-2020 годов были сосредоточены вокруг 31 «дорожной карты», включающих в себя интеграцию в разных сферах экономики и управления. Проекты «дорожных карт» никогда не публиковали. Жители Беларуси ранее протестовали против интеграции страны с Россией.