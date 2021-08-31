Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

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Новым президентом Эстонии станет Алар Карис — директор Национального музея, бывший ректор Тартуского университета.

Карис, сообщает ERR, был единственным претендентом на пост президента, которого в Эстонии избирают депутаты парламента. В первом раунде голосования, состоявшемся 30 августа, Карис набрал 63 голоса при необходимом минимуме в 68 голосов. Во втором туре кандидатуру директора Национального музея поддержали 72 депутата парламента (всего в голосовании участвовали 80 депутатов).

К исполнению обязанностей президента Карис приступит 11 октября. На посту президента он сменит Керсти Кальюлайд.

Кандидатура Алара Кариса на пост президента была выдвинута правящей в Эстонии коалицией, в которую входят Центристская партия и Партия реформ.

Пост директора Эстонского национального музея Карис занимал с 2017 года. В 2007 — 2012 годах он был ректором Тартуского университета. С 2013 года в течение пяти лет занимал пост государственного контролера Эстонии, осуществляя на этой должности аудит трат средств налогоплательщиков государством и местными самоуправлениями.

Эстония — парламентская республика. Президент страны в основном выполняет представительские функции.

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