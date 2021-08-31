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Навальный рассказал о 30 выговорах в колонии и попросил расшифровать слово «Б…ть»

Источник: Алексей Навальный

Политик Алексей Навальный за время нахождения в колонии получил 30 выговоров. Об этом говорится в его новом посте в инстаграме. 

В посте приводится пример обвинительной части одного из выговоров. 

При входе в кабинет, куда был вызван для объявления выговора, осужденный Навальный не представился по форме, употребил некультурные слова (Б…ть), при этом демонстративно снял куртку х/б, после чего без разрешения покинул кабинет. 

Политик заявил, что не понимает, что за слово в скобках фигурировало в выговоре, и призвал своих подписчиков предлагать варианты ответов в комментариях. 

Теперь сижу и думаю: что за «Б…ть» такая? Что я мог сказать в этой ситуации? «Безблагодатность»? «Богобоязненность»? «Безбрежность»? «Бихевиористичность»? «Библиографичность»? «Биотехнологичность»? Все не подходит. Взываю к коллективному разуму. Что (на «Б…ть») обычно говорит человек перед тем, как демонстративно снять куртку?

Навальный в колонии

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