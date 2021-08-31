«Коммерсант»: трое генералов МВД уволены из-за связи с арестованным главой полиции Камчатки

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности троих генералов: замначальника ГУ МВД Москвы Андрея Понорца, начальника УМВД по Юго-Западному округу Москвы Юрия Демина и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД Виталия Краснова.

По данным «Коммерсанта», они отправлены в отставку из-за связи с бывшим главой полиции Камчатки Михаилом Киселевым. В 2017 году они поручались за Киселева, когда его включали в федеральный кадровый резерв.

В августе 2021 года в отношении Киселева было возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Он лишился поста и был арестован.

Также в отставку указом Путина, пишет «Коммерсант», отправлены Наталья Агафьева, которая возглавляла Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, и начальник Главного управления МВД на транспорте Дмитрий Шаробаров.

Агафьева еще два года по возрасту могла находиться на службе. Шаробаров достиг предельного возраста службы, но мог подать рапорт о его продлении. Однако они оба подали рапорты об отставке. Решение покинуть службу, предполагает «Коммерсант», могло быть связано с кадровыми перестановками в ГУ МВД по Москве и в центральном аппарате МВД.

После увольнения Понорца и Агафьевой у начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова остался только один заместитель — генерал-майор полиции Игорь Зиновьев. «Коммерсант» называет такую ситуацию «парадоксальной».

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