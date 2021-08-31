ЕСПЧ не обнаружил причастности властей РФ к гибели Натальи Эстемировой, но признал расследование ее убийства неэффективным

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел обращение Светланы Эстемировой — сестры убитой 11 лет назад правозащитницы Натальи Эстемировой.

ЕСПЧ, следует из опубликованных судом материалов (.pdf), пришел к выводу, что доказательств причастности к убийству Эстемировой российских спецслужб нет. Однако суд счел, что расследование дела о смерти правозащитницы проводилось неэффективно. Также ЕСПЧ указал, что российская сторона не предоставила суду полную копию материалов уголовного дела.

ЕСПЧ указал, что расследование дела об убийстве правозащитницы еще не закрыто, и Россия должна, насколько это возможно, установить обстоятельства преступления, выявить и наказать виновных.

Светлане Эстемировой ЕСПЧ присудил компенсацию в 20 тысяч евро.

Наталья Эстемирова работала в в Чечне. 15 июля 2009 года ее похитили в Грозном и через несколько часов ее нашли убитой в Ингушетии.

В «Мемориале» убийство связали с правозащитной деятельностью Эстемировой: председатель правозащитного центра Олег Орлов возложил ответственность на главу Чечни Рамзана Кадырова, который, по его словам, считал Эстемирову своим личным врагом. Кадыров впоследствии судился с Орловым из-за этих слов.

СК заявил, что считает убийцей Эстемировой убитого боевика Алхазура Башаева, который якобы мстил ей за публикации о себе. До суда дело об убийстве Эстемировой до сих пор не дошло.

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