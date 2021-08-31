«Аэрофлот» пообещал увеличить зарплаты бортпроводникам и пилотам

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Компания «Аэрофлот» планирует увеличить зарплаты бортпроводников. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов.

По словам Полубояринова, решение по изменению системы оплаты труда бортпроводников принято после консультаций с профсоюзом. Генеральный директор «Аэрофлота» утверждает, что с 1 сентября рядовой бортпроводник в зависимости от будет получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

Полубояринов также отметил, что сейчас компания прорабатывает новую систему оплаты для пилотов. Она будет происходить поэтапно, начиная с конца октября.

Из-за пандемии коронавируса и вызванного ими существенного падения количества авиарейсов и, соответственно, у каждого сотрудника реальные зарплаты бортпроводников упали в два-три раза. Две стюардессы «Аэрофлота», опрошенные «Медузой», оценили нынешнюю среднюю зарплату бортпроводника в диапазоне 40-70 тысяч рублей.

В августе профсоюз предупредил «Аэрофлот» о том, что компания может столкнуться с нехваткой пилотов из-за уменьшения зарплат — помимо общего падения количества летных часов, с 1 января перевозчик существенно сократил размер выплат за каждый час налета.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег