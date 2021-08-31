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«Аэрофлот» пообещал увеличить зарплаты бортпроводникам и пилотам

Источник: ТАСС

Компания «Аэрофлот» планирует увеличить зарплаты бортпроводников. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов. 

По словам Полубояринова, решение по изменению системы оплаты труда бортпроводников принято после консультаций с профсоюзом. Генеральный директор «Аэрофлота» утверждает, что с 1 сентября рядовой бортпроводник в зависимости от налета будет получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

Полубояринов также отметил, что сейчас компания прорабатывает новую систему оплаты для пилотов. Она будет происходить поэтапно, начиная с конца октября.

Из-за пандемии коронавируса и вызванного ими существенного падения количества авиарейсов и, соответственно, летных часов у каждого сотрудника реальные зарплаты бортпроводников упали в два-три раза. Две стюардессы «Аэрофлота», опрошенные «Медузой», оценили нынешнюю среднюю зарплату бортпроводника в диапазоне 40-70 тысяч рублей.

В августе профсоюз предупредил «Аэрофлот» о том, что компания может столкнуться с нехваткой пилотов из-за уменьшения зарплат — помимо общего падения количества летных часов, с 1 января перевозчик существенно сократил размер выплат за каждый час налета.

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