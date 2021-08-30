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Журнал Forbes представил рейтинг богатейших семей России 2021 года. Список впервые возглавила семья богатейшей женщины России, основательницы онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук.

До недавнего времени, пишет издание, Татьяна Бакальчук оставалась единственным владельцем компании Wildberries, но 31 декабря 2019 года она передала 1% своему супругу Владиславу, а ее доля снизилась до 99%. Это формально позволило включить семью в рейтинг. Forbes оценил состояние семьи Бакальчук в 13,1 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге заняла семья заместителя председателя совета директоров химического холдинга «Фосагро» Андрея Гурьева (6,9 миллиарда долларов). За год состояние членов семьи выросло на 1,8 миллиарда долларов за счет роста капитализации компании Гурьевых «Фосагро» на 60%.

На третьем месте оказалась семья Аркадия и Бориса Ротенбергов, которая в 2020 году занимала первое место в списке. Совокупное состояние семьи выросло за год на 500 миллионов до 5,95 миллиарда долларов. Forbes указывает, что в недвижимости и промышленном строительстве, где работают Ротенберги, не было такого сильного роста, как в ретейле или на рынке удобрений.

На четвертом месте — семья Михаила Гуцериева, которая в 2015-2019 годах занимала первую строчку рейтинга. Состояние семьи за год выросло на 500 миллионов до 3,7 миллиарда долларов. В топ-5 также вошла семья Евтушенковых, чье состояние за год выросло с 2,3 до 3,2 миллиарда долларов за счет стремительного роста акций Ozon.

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