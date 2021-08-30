В общественном транспорте, идущем из Новой Москвы в центр города, снизят плату за проезд

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Власти Москвы решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы. Об этом сообщил в блоге мэр города Сергей Собянин.

Изменения коснутся маршрутов, которые идут из Троицкого административного округа в «старую» Москву. После расширения города округ был включен в тарифную зону Б, поэтому сейчас за поездки между ним и зоной А пассажиры платят по 60 рублей.

С 1 сентября стоимость проезда на этих маршрутах будет такая же, как и на всех остальных — 42 рубля.

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