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В общественном транспорте, идущем из Новой Москвы в центр города, снизят плату за проезд

Источник: Сергей Собянин

Власти Москвы решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы. Об этом сообщил в блоге мэр города Сергей Собянин. 

Изменения коснутся маршрутов, которые идут из Троицкого административного округа в «старую» Москву. После расширения города округ был включен в тарифную зону Б, поэтому сейчас за поездки между ним и зоной А пассажиры платят по 60 рублей. 

С 1 сентября стоимость проезда на этих маршрутах будет такая же, как и на всех остальных — 42 рубля. 

Поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тысяч пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.

Сергей Собянин

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