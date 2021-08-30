В Нидерландах кот выжил, проведя 52 дня в запертом доме без еды. Он ел бумагу и пил из-под крана

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В Нидерландах кот выжил, оставшись на 52 дня в запертом доме без еды и воды, пишет Dutch News.

Кот жил в одном из домов в городе Схидам на юго-западе страны. Владелец этого дома исчез в начале июля. Недвижимость была продана с аукциона. Когда новые владельцы открыли дверь дома, им под ноги бросился истощавший, но живой кот.

Животное отвезли в приют. Специалисты обследовали кота, получившего новую кличку Финн, и пришли к выводу, что он все это время ел бумагу, а воду, предположительно, пил из подтекающего крана.

Сейчас кот постепенно приходит в себя, но пока боится людей, что неудивительно, учитывая, что ему пришлось пережить. Идет сбор средств для оплаты медицинских счетов Финна.

Хозяин животного объявлен в розыск, полиция хочет выяснить у него, почему он оставил кота одного в доме.

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