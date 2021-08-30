Роскомнадзор заблокировал сайт издания Readovka. Редакция сделала это сама еще два месяца назад

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Роскомнадзор внес новостной сайт Readovka.ru в список запрещенных в России. Внимание на это обратила Роскомсвобода.

Как отмечается в реестре РКН, сайт был внесен туда по требованию управления службы судебных приставов по Московской области.

Основанием для блокировки является решение Видновского городского суда Московской области, вынесенное в марте в качестве обеспечительной меры по иску депутата Дмитрия Саблина.

Депутат подал в суд на Readovka из-за статьи о том, что под его контроль перешла часть акций подмосковного «Совхоза имени Ленина» — депутат назвал изложенные в ней факты недостоверными и потребовал удалить статью. Редакция сначала отказалась это делать, однако позже все-таки удалила материал и поставила на его месте заглушку с опровержением. Несмотря на это, обеспечительные меры отменены не были.

В начале июля Readovka самостоятельно заблокировала свой сайт, не дожидаясь внесения его в реестр запрещенных. В противном случае редакции грозила уголовная ответственность за неисполнение решения суда.

Сейчас редакция Readovka продолжает работу на другом домене — Readovka.news.

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