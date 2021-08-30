Польша отправила полицейских на защиту границы Литвы и Беларуси от нелегальных мигрантов

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Польские полицейские будут помогать в защите границы Литвы и Беларуси от нелегальных мигрантов. Полицейские, объявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, отправляются на границу по просьбе властей Литвы.

«Вам предстоит очень важная и трудная миссия», — заявил Каминьски, провожая полицейских в Литву. Глава МВД также отметил, сообщает TVN 24, что Польша и Литва связаны исторически и являются соратниками по НАТО.

Кризис с нелегальными мигрантами, заявил Каминьский, спровоцировал режим Александра Лукашенко как ответ Литве и Польше на то, что они предоставили убежище представителям белорусской оппозиции.

Протяженность границы Литвы и Беларуси — 679 километров, границы Польши и Беларуси — 398 километров. Власти Литвы и Польши последние несколько месяцев фиксируют резкое увеличение потока нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу со стороны Беларуси. И Польша, и Литва ранее заявили о планах построить защитные стены на границе с Беларусью.

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