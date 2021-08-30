Мосгоризбирком нашел у телеведущего Евгения Попова три миллиона рублей, которые он не указал в своей декларации

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Телеведущий Евгений Попов, который баллотируется в Госдуму по одномандатному округу, предоставил в Мосгоризбирком неверную декларацию о доходах.

В своей декларации Попов указал, что за 2020 год заработал 11,4 миллиона рублей — за счет зарплаты на телеканале «Россия 1», а также выплат из Пенсионного фонда и процентов по вкладам в банках.

Однако, как установила проверка ФНС, Попов дополнительно получил от ВГТРК еще 3,1 миллиона рублей.

Каких-либо санкций для кандидатов в депутаты за сокрытие доходов не предусмотрено, отмечает .

В конце июля соратники Алексея Навального выпустили расследование о Попове, в котором утверждалось, что он и его супруга, телеведущая Ольга Скабеева владеют недвижимостью в Москве общей стоимостью более 300 миллионов рублей. Сам Попов заявлял, что стоимость недвижимости намного ниже, и он выплачивает за нее ипотеку. «Медуза» на основании предоставленных Поповым документов и данных Росреестра оценила общую стоимость квартир в 155 миллионов рублей, из которых более 90 миллионов были взяты в кредит.

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