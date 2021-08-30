Анархистам из Челябинска грозит шесть лет колонии за баннер «ФСБ — главный террорист»
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Прокуратура попросила приговорить к шести годам лишения свободы анархистов из Челябинска Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову по делу о баннере «ФСБ — главный террорист», который они вывесили на заборе областного управления спецслужбы в 2018 году.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепехиных.
Баннер, пишет Чиков, был вывешен в рамках поддержки фигурантов дела «Сети». Дело в отношении Цибуковского и Сафоновой дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли, отмечает глава «Агоры».
Приговор анархистам должен в ближайшее время вынести Центральный районный суд Челябинска, пишет «Медиазона». Цибуковский и Сафонова, по данным издания, также проходят по делу о вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке (часть 2 статьи 213, часть 2 статьи 214 УК).