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Прокуратура попросила приговорить к шести годам лишения свободы анархистов из Челябинска Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову по делу о баннере «ФСБ — главный террорист», который они вывесили на заборе областного управления спецслужбы в 2018 году.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепехиных.

Баннер, пишет Чиков, был вывешен в рамках поддержки фигурантов . Дело в отношении Цибуковского и Сафоновой дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли, отмечает глава «Агоры».

Приговор анархистам должен в ближайшее время вынести Центральный районный суд Челябинска, пишет «Медиазона». Цибуковский и Сафонова, по данным издания, также проходят по делу о вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке (часть 2 статьи 213, часть 2 статьи 214 УК).

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