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Ямайский музыкант и продюсер, один из родоначальников даба Ли «Скретч» Пэрри умер в возрасте 85 лет, сообщает Jamaica Observer.

Carsten Thesing / imago / Scanpix / LETA

Ли Пэрри умер в больнице города Лусеа на севере Ямайки. Премьер-министр страны Эндрю Холнесс выразил соболезнования его семье.

Ли «Скретч» Пэрри (полное имя Рэйнфорд Хью Пэрри) родился в 1936 году на Ямайке. Он был пионером в таких музыкальных жанрах как регги и даб. The Rolling Stones пишет, что Пэрри «заново изобрел жанр и расширил границы ямайской музыки». В 1963 году Ли Пэрри выпустил первую песню, а его перым хитом стала песня 1965 года «Chicken Scratch», в честь которой он получил свое прозвище.

В 1960-1970-е годы Пэрри также сделал себе имя как музыкальный продюсер. Он работал с Бобом Марли и его группой Wailers. В частности, лейбл Пэрри Upsetter выпустил такие песни Wailers как «Small Axe» и «Duppy Conqueror». В разные годы Перри работал с группами The Congos и Beastie Boys.