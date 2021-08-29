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The Times: Бориса Джонсона уличили в нарушении своих же рекомендаций по безопасности. Он написал саудовскому принцу с личного телефона

Источник: The Times

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал личный телефон для рабочих вопросов вопреки секретным рекомендациям по безопасности, которые дала его же команда, сообщила газета The Times.

По ее данным, Джонсон отправлял с личного телефона сообщения наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману и бизнесмену Джеймсу Дайсону. С первым он обсуждал возможную продажу английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», со вторым — налоговые льготы.

The Times отмечает, что после парламентских выборов в 2019 году Борис Джонсон распространил среди правительственных чиновников рекомендации, предупредив их о риске взлома телефонов и электронной почты. Членам правительства рекомендовали не использовать личные устройства для работы.

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