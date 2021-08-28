В Петербурге задержали 28 студентов из-за фотовыставки в парке. На одной из фотографий была надпись о полиции

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В Санкт-Петербурге задержали 28 студентов, устроивших фотовыставку в саду «Нева», сообщила изданиям Sota и Doxa активистка Анастасия Михайлова.

Поводом для задержания стали «некие слова о полиции» на одной из фотографий, пишет Sota. Михайлова подчеркнула, что выставка не была анонсирована и не является политической.

«Просто ребята студенты собрались на лужайке, вроде чей-то день рождения там был. Ребята, грубо говоря, на пикник собрались и решили вокруг места, где они находились, развесить свои фотографии», — пояснила активистка.

У студентов отобрали паспорта и доставили в петербургское отделение полиции № 76. Сотрудники МВД отправили молодых людей в актовый зал, утверждая, что не обязаны отпускать их после трех часов задержания, так как задержанные находятся не в дежурной части.

Позднее Sota сообщила, что несовершеннолетних участников выставки отпустили, остальных продолжают удерживать. Что им вменяют, неизвестно.

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