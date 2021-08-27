«ВКонтакте» ограничит прослушивание бесплатной музыки. Теперь она будет играть только при включенном экране

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Социальная сеть «ВКонтакте» ограничит прослушивание бесплатной музыки. Это следует из нового пресс-релиза соцсети, посвященному обновлению музыкального раздела.

Теперь бесплатно слушать музыку можно только в десктопной версии и в открытом музыкальном приложении.

Представители соцсети в комментарии TJournal пояснили, что ограничили прослушивание для пользователей без подписки «в соответствии со стандартами музыкальной индустрии».

Вместе со введением ограничений «ВКонтакте» снизила стоимость подписки VK Combo до 75 рублей в месяц в течение первого полугода для новых российских пользователей. В эту подписку входит неограниченное прослушивание музыки, а также ряд других сервисов соцсети и партнеров.

До 2016 года практически вся музыка во «ВКонтакте» была пиратской. Возможность оформления платной подписки на легальную музыку соцсеть ввела только в 2017 году. Бесплатное прослушивание с тех пор стало возможным только при наличии рекламы.

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