В Магнитогорске умер пенсионер, у дома которого поставили красный железобетонный блок «должника». Полиция проводит проверку

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Полиция Магнитогорска начала проверять информацию о смерти пожилого мужчины, который якобы умер после того, как возле его дома поставили красный железобетонный блок, напоминающий о долгах за ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на МВД.

Красный блок без каких-либо надписей появился 24 августа у дома пенсионера в коттеджном поселке Звездный, рассказала 25 августа подписчица паблика «Черное&Белое Магнитогорск». По ее словам, в прошлом похожий блок ставили под окнами другого жителя поселка. В прошлом на конструкции была надпись «Мои доходы не позволяют оплачивать камуналку» (орфография сохранена), которую позже закрасили черным цветом.

Автор публикации в паблике заявила, что после появления железобетонного блока пенсионер «очень разволновался», поскольку не понимал, почему от него требуют деньги. Она сообщила, что на фоне моральных переживаний пожилой мужчина умер.

В администрации Орджоникидзевского района Магнитогорска сообщили РИА Новости, что территорию поселка Звездный обслуживает управляющая компания «Домоуправ-М». Глава района Анна Степанова рассказала, что, по данным компании, агитационные блоки устанавливают без привязки к дому должника. «Администрация города оценит, насколько законны действия сотрудников УК», — сказала Степанова.

В самой компании «Домоуправ-М» сообщили Ura.ru, что пожилой мужчина умер из-за «стечения обстоятельств». «Он тяжело болел, был лежачим. Железобетонные блоки мы ставим с июля 2021 года в качестве меры воздействия на должников. Никакой надписи там нет», — сказали в компании.

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