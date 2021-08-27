Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. У него поражение 80% легких

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Один из создателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин находится в коме в больнице. Об этом сообщается в его группе во «ВКонтакте».

Брат музыканта Тимофей Бурдин написал, что у больного крайне тяжелое состояние — он находится на с поражением 80% легких.

По словам Тимофея Бурдина, ковид у музыканта еще не подтвердили, но «скорее, это он».

Бурдин вместе с Сергеем Бобунцом и другими музыкантами основал «Смысловые галлюцинации» в 1989 году. Он покинул группу четыре года спустя — еще до того, как она стала популярной.

Песни на стихи Бурдина, помимо «Смысловых галлюцинаций», исполняли «Пилот» и другие группы.

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