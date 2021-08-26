В США начался суд над порноактером Роном Джереми. Его обвиняют в сексуальном насилии над 21 женщиной

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В Лос-Анджелесе начался суд над порноактером Роном Джереми по обвинениям в сексуальном насилии. В рамках первого заседания коллегия присяжных официально утвердила обвинения, выдвинутые прокуратурой.

68-летнего Джереми обвиняют в 34 случаях насилия, жертвами которого стала 21 женщина. Среди обвинений — 12 изнасилований, семь принуждений к оральному сексу, а также несколько домогательств к женщинам во время сна.

Самое раннее предполагаемое преступление датируется 1996 годом. Возраст предполагаемых жертв Джереми — от 15 лет до 51 года на момент совершения преступлений.

Если актера признают виновным, ему грозит до 330 лет тюрьмы. Первое слушание запланировано на 12 октября.

Сам Джереми отрицает вину.

Первые четыре пункта обвинения против Джереми прокуратура выдвинула в июне 2020 года. Тогда он остался на свободе под залог в 6,6 миллиона долларов, однако в августе прокуратура добавила еще несколько десятков пунктов обвинений и актера на время следствия отправили в тюрьму.

Джереми — один из наиболее известных актеров в порноиндустрии. За свою жизнь он снялся более чем в 2000 фильмов.

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