В брендбуке «Госуслуг» нашли требование «избегать использования образов людей неславянской внешности»
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В руководстве по использованию бренда «Госуслуги», составленном министерством цифрового развития, содержалось требование «избегать использования образов людей неславянской внешности». Внимание на это обратил пользователь твиттера @cetetranger.
Брендбук был составлен в 2015 году. Требование находилось в разделе, где перечислены желаемые параметры фотографий для создания рекламных макетов, рассылок, баннеров и других сообщений.
После того как об этом написали крупные СМИ, брендбук исчез с сайта «Госуслуг».
В Минцифры признали некорректность формулировок. «В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом „Госуслуг“, мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — заявили в ведомстве.
[Пресс-секретарь Минцифры Анна] Ахмадиева отметила, что скандальный брендбук ведомство не применяет, а на сайте «Госуслуг» используются рисованные образы. В марте министерство приступило к перезапуску портала. К формулировкам в новом руководстве ведомство пообещало подойти предельно аккуратно.