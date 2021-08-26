Участниц пикетов в Москве в поддержку афганских женщин оштрафовали на 400 тысяч рублей

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Пресненский суд Москвы назначил по 200 тысяч рублей штрафа активисткам движения «СоцФем Альтернатива» Ксении Безденежных и Анне Павловой, пишет «Новая газета».

Их задержали 23 августа во время одиночных пикетов, организованных движением у посольства Афганистана в Москве. Это была акция солидарности с афганскими женщинами, чьи права в стране ограничиваются после прихода к власти .

Всего в ходе акции были задержаны пятеро активистов «СоцФем Альтернативы». Троих отпустили из полиции, вменив административное обвинение в участие в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). На Безденежных и Павлову составили протоколы по статье о повторном нарушении правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП), оставив под стражей до суда.

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