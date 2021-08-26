Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Зенит» попал в одну группу с «Ювентусом» и «Челси»

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В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Петербургский «Зенит» попал в группу H, куда также вошли английский «Челси», итальянский «Ювентус» и шведский «Мальме».

Матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут с 14 сентября по 8 декабря 2021 года. Плей-офф начнется 15 февраля 2022 года, а финал состоится 28 мая в Петербурге на домашней арене «Зенита».

В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место в группе, куда входили дортмундская «Боруссия», римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».

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