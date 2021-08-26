На юге Казахстана произошли взрывы на складе воинской части. Пострадали более 60 человек

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Обновление. В результате взрывов в воинской части пострадали 66 человек, двое из них получили тяжелые травмы, сообщили региональные власти.

Вечером 26 августа в воинской части вблизи города Тараз в Жамбылской области Казахстана произошла серия взрывов, сообщило министерство обороны страны.

Около 19 часов по местному времени (16:00 мск) в одном из складов части произошло возгорание, из-за чего «произошел взрыв неустановленных предметов», сказали в Минобороны.

В Минобороны уточнили, что на складе произошло шесть взрывов. Момент одного взрыва попал на видео.

Жителей ближайших домов эвакуировали.

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