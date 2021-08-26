Футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в изнасилованиях
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Полиция графства Чешир в Англии обвинила защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасилованиях.
27-летнему футболисту вменяют четыре изнасилования и один эпизод нападения с целью изнасилования, сообщила Королевская прокурорская служба.
По версии следствия, Менди совершил преступления в графстве Чешир в период с октября 2020 года по август 2021 года. Предполагаемыми жертвами насилия стали три человека старше 16 лет.
Руководство «Манчестер Сити» отстранило Менди от работы с командой. Футболист находится под стражей.
Бенжамен Менди — французский футболист сенегальского происхождения. С 2017 года он выступает за «Манчестер Сити». Также он играет за сборную Франции по футболу.