ФАС России оштрафовала Booking.com на 17,5 миллиона долларов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала нидерландскую компанию Booking.com B.V., которая управляет сервисом бронирования отелей Booking.com.

На компанию наложили оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей (чуть больше 17,5 миллиона долларов) по о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

ФАС возбудила административное дело после обращения организации «Опора России», которая поддерживает малый и средний бизнес. Специалисты ФАС установили, что Booking.com обязывает объекты размещения устанавливать цены на свои услуги в других каналах продаж не ниже, чем в этом агрегаторе.

«ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц», — сказано в заявлении службы.

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