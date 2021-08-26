Axel Springer договорился о покупке Politico за миллиард долларов

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Концерн Axel Springer сообщил, что договорился о покупке американской медиакомпании Politico, которая выпускает одноименную газету, журнал и несколько сайтов.

Концерн также станет собственником связанного с Politico новостного сайта о технологиях Protocol, запущенного в 2020 году, и получит оставшиеся 50% компании Politico Europe, которую в 2014 году в Брюсселе основали Axel Springer и Politico.

Концерн заключил соответствующее соглашение с владельцем Capitol News Company Робертом Оллбриттоном, чья компания владеет Politico. Сделку должны одобрить регулирующие органы. Ожидается, что ее закроют в четвертом квартале 2021 года.

Официально сумма сделки не раскрывается. Журналист The Wall Street Journal Бен Муллин сообщил, что Axel Springer заплатит больше одного миллиарда долларов. Такую же оценку назвал источник телеканала CNBC.

Axel Springer — один из крупнейших медиахолдингов Германии и Европы, который владеет такими немецкими изданиями как таблоид Bild и ежедневной газетой Die Welt. В США концерн владеет изданием Business Insider (с 2021 года — Insider Inc.) и издателем информационных бюллетеней Morning Brew.

Politico основан в 2007 году. Освещает внешнюю и внутреннюю политику США. Часть материалов распространяют по платной подписке.

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