Сотрудников МПГУ заподозрили в получении взяток биткоинами

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Московского педагогического государственного университета (МПГУ), которых подозревают в получении взяток, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В деле трое фигурантов: заведующая кафедрой социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии МПГУ Елена Леванова, старший преподаватель этой же кафедры Ксения Плешакова и ученый секретарь диссертационного совета МПГУ Владимир Плешаков.

Впервые о подозрениях СК стало известно в декабре 2020 года. Тогда издание Baza сообщало, что заведующую кафедрой Елену Леванову и несколько ее коллег подозревают в получении взяток за помощь в защите диссертаций. Baza отмечала, что сотрудники МПГУ брали взятки «только в криптовалюте, получая их в биткоинах на свои анонимные кошельки». Тогда следователи расследовали один эпизод о получении взятки в размере 156 тысяч рублей.

Сейчас РБК сообщил о новом эпизоде, который вменяют сотрудникам вуза. По версии следствия, Елена Леванова как председатель диссертационного совета получила взятку в размере 384 тысяч рублей за то, что совет вынесет положительное решение по защите диссертации.

Также Леванову подозревают в том, что она получила от некой девушки 50 тысяч рублей якобы для того, чтобы передать деньги в Высшую аттестационную комиссию за присуждение ученой степени. Источник РБК отметил, что, по версии следствия, завкафедрой не собиралась исполнять взятые на себя обязательства.

Дело возбудили по статьям о получении и даче взяток. Кроме того, Елену Леванову подозревают в мошенничестве. Расследование ведет Мещанский отдел следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы.

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