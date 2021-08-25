Сотрудников московского метро, уволенных после утечки базы сторонников Навального, начали восстанавливать на работе через суд

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Cуды Москвы и Подмосковья восстановили на работе 10 сотрудников московского метрополитена, которые пожаловались на незаконное увольнение после утечки базы зарегистрированных на сайте «Свободу Навальному». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Конфедерацию труда России (КТР), которая представляла интересы уволенных сотрудников.

Одни работники метро были уволены якобы за прогулы, другие — по соглашению сторон. Юрист КТР Дмитрий Якушев заявил, что процессы о прогулах проходили «довольно легко», так как метрополитен плохо оформил документы и не смог доказать, что прогулы действительно были. Разбирательства об увольнениях по соглашению сторон проходили сложнее, но некоторые истцы записали на диктофон разговоры с начальством, в которых им угрожали.

Сотрудникам метро, которым удалось восстановиться на работе, суд поручил выплатить зарплату за время «вынужденного прогула» и компенсацию морального вреда. Трое таких сотрудников заявили «Коммерсанту», что получили от 125 до 465 тысяч рублей и после возвращения на работу не почувствовали «никакой предвзятости» со стороны коллег и руководства.

Всего, по данным профсоюза работников московского метрополитена (входит в КТР), в мае стало известно об увольнении более 100 сотрудников метро, но восстановления на работе через суд решили добиваться 48 человек. 38 из них еще ожидают судебных разбирательств.

В связи с этим глава КТР Борис Кравченко предложил начальнику московского метрополитена Виктору Козловскому заключить мировые соглашения с уволенными. Такой вариант позволит избежать репутационных и финансовых потерь, говорится в обращении Кравченко.

В начале мая из московского метрополитена начали массово увольнять сотрудников, чьи фамилии оказались в с сайта «Свободу Навальному». По словам сотрудников, непосредственные начальники объясняли им, что на увольнение «поступила команда сверху».

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