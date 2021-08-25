Путин разрешил работать чиновниками россиянам с иностранным гражданством, если они не могут от него избавиться

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Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил гражданам России, имеющим иностранное гражданство, от которого они не могут избавиться по независящим от них причинам, работать на государственной или муниципальной службе.

В указе отмечается, что в таком случае чиновник сможет работать на должности, «при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне».

Государственные служащие будут должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства», сказано в документе.

Также чиновникам не следует получать документы, удостоверяющие личность гражданина иностранного государства, и совершать «иные действия» как гражданин другой страны.

В приложении к документу сказано, что оценивать, действительно ли человек не может избавиться от иностранного гражданства, станет комиссия по вопросам гражданства при президенте России.

Всеобщая декларация прав человека гарантирует, что «никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство». На практике в некоторых странах процесс отказа от гражданства крайне сложен.

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